Der Osttiroler Arzt wurde im Rahmen eines Festaktes in Innsbruck ausgezeichnet.

Artur Wechselberger, Ärztekammer Tirol, LH Günther Platter, MR Peter Lechleitner, LTPin Sonja Ledl-Rossmann, LHStv Josef Geisler © Land Tirol/Schwarz

In Vertretung des Bundespräsidenten überreichte Landeshauptmann Günther Platter Bundesauszeichnungen an herausragende Persönlichkeiten aus Medizin, Wissenschaft, Technik, Kultur, Sport und Verwaltung. Im Rahmen eines Festaktes wurde auch ein Osttiroler ausgezeichnet. Peter Lechleitner wurde zum Medizinalrat erklärt. Er ist Primar für die Abteilung Innere Medizin im Bezirkskrankenhaus Lienz. Mit 135 Betten ist das die größte eigenständige Interne Abteilung in Tirol. Im Frühjahr 2019 wird Lechleitner das Spital verlassen.