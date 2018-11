Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Übt scharfe Kritik: Elisabeth Blanik © APA/EXPA/ERICH SPIESS

Nichts wird es aus der Verlegung von Bundesanstalten in ländliche Regionen. Und so wird auch nichts aus der Ansiedlung der Anstalt für Bergbauernfragen in Osttirol. Das hatte Andrä Rupprechter, ehemaliger Landwirtschaftsminister, vor den Nationalratswahlen in Aussicht gestellt. Große Hoffnungen hatte man in Gaimberg für eine Ansiedelung. Er erachtete einen Osttiroler Standort als ideal – weil es eine Bergbauernregion ist. Während Rupprechter auf Dezentralisierung setzte, tritt seine Nachfolgerin Elisabeth Köstinger für Zentralisierung ein. Das sorgt besonders bei Osttiroler Politikern, die mit dem Thema Abwanderung konfrontiert sind, für Unmut. Landtagsabgeordnete Elisabeth Blanik (SPÖ) spricht von einen „schmerzhaften Rückschritt des Bundes“.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.