Dinkhauser übergibt die Fackel an Haselwanter-Schneider © KK/Liste Fritz

Fritz Dinkhauser, der Unbequeme, der Polterer, zieht sich aus der Politik zurück. Am 1. Dezember ist Bürgertag der Liste Fritz. Da übergibt er den Vorsitz der Landtagspartei an Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider. Dinkhauser stieg nach seinem Ausscheiden als Präsident der Arbeiterkammer Tirol aktiv in die Politik ein. Vor zehn Jahren gründete er die Liste Fritz. 2008 zog seine Fraktion mit sieben Mandaten in den Tiroler Landtag ein. 2013 schaffte die Liste noch zwei Mandate.