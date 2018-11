Es deutet alles darauf hin, dass die OVS-Filiale in Lienz geschlossen wird. So steht es auch im Schaufenster geschrieben. Laut Geschäftsführer Thomas Krenn ist das aber nicht fix.

„Wir schließen diese Filiale“ ist mehrfach am Schaufenster zu lesen. Doch fix ist noch nichts © Kasupovic

Erst vor neun Monaten hat der italienische Moderiese OVS am ehemaligen Standort von Charles Vögele in Lienz eine Filiale eröffnet. Kurz vor dem Weihnachtsgeschäft deutet alles darauf hin, dass das Modegeschäft wieder zugesperrt wird. „Wir schließen diese Filiale“ steht in großen Lettern mehrfach am Schaufenster geschrieben.

