Der Gartenbauverein wollte über Apfelsorten informieren, das wurde zu einer teuren Angelegenheit © APA/BARBARA GINDL

Heute um 20 Uhr trifft der Gemeinderat in Oberlienz zusammen. Und für die Anwesenden dürfte Punkt 16 der Tagesordnung ärgerlich sein. Was ist passiert? Auf der Gemeindehomepage wurde eine Information des Gartenbauvereines Vorderes Iseltal veröffentlicht – in PDF-Form.

Der Verein wollte über alte Apfelsorten informieren. Was er nicht beachtet hat: Dass man Fotos nicht einfach vom Internet herunterladen und für eigene Zwecke verwenden darf.

