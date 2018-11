Facebook

Josef Geisler mit Bezirkshauptfrau Olga Reisner und der Kalser Bürgermeisterin Erika Rogl beim Lokalaugenschein © KK/Kashofer

Die Luftaufnahmen der zerstörten Wälder in vielen Teilen Osttirols sind noch nicht vergessen. Und trotzdem ist es für die Waldbesitzer an der Zeit, nach vorne zu schauen. Grund dafür gibt es. Das Land Tirol will jene Forstwirten, die ihre Wälder rasch aufarbeiten, fördern. Das hat Landeshauptmann Josef Geisler (ÖVP) am Rande einer Bauernbund-Veranstaltung in Osttirol versprochen. Im Bezirk Lienz rechnet man mittlerweile mit 500.000 Festmetern Schadholz. In einer ersten Schätzung ist man noch davon ausgegangen, dass der Sturm „nur“ 400.000 Festmeter Holz gefällt hat. Betroffen davon sind etwa tausend Waldbesitzer in Osttirol.

