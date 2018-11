Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Symbolbild © Jürgen Fuchs

Hochdruckeinfluss beschert uns in Osttirol am Donnerstag zumeist recht freundliches Wetter. Zunächst sind nur sehr vereinzelt im Raum Nikolsdorf und in Matrei ein paar Nebelbänke möglich. Tagsüber scheint dann jedoch zumeist wieder die Sonne. In der Folge mischen dann aber auch ein paar hochliegende Schleierwolken mit, die die Sonne auch einmal etwas mehr schwächen könnten.