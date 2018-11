Facebook

Claudia Funder übernimmt die Kulturabteilung der Stadt © EGGER

Die Spatzen habe es schon lange von den Dächern gepfiffen. Doch jetzt ist es fix: Claudia Funder (53), studierte Historikerin und bis vor einigen Monaten Redakteurin einer Tageszeitung, wird die neue Leiterin der städtischen Kulturabteilung. Der Gemeinderat hat die Bestellung in seiner jüngsten Sitzung einstimmig genehmigt. Funder tritt in die Fußstapfen von Heidi Fast, die dem Kulturressort der Stadt über viele Jahre vorstand und mit 1. Oktober 2019 in Pension geht.

