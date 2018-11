Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Egger Lienz Platz wurde die Fahne mit der Aufschrift „Frei leben ohne Gewalt“ gehisst: Neben Brigitte Schieder waren unter anderem auch Landesrätin Gabriele Fischer, Bezirkshauptfrau Olga Reisner und Bürgermeisterin Elisabeth Blanik dabei © Kasupovic

Jedes Jahr von 25. November bis 10. Dezember nützen Fraueninitiativen den Zeitraum vom Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen (25. November) bis zum Internationalen Tag der Menschenrechte (10. Dezember), um auf das Recht auf ein gewaltfreies Leben aufmerksam zu machen. Österreich nimmt seit 1992 an dieser Kampagne teil, seit einigen Jahren auch das Frauenzentrum Osttirol. Als öffentliches Zeichen wurde am Montag die Fahne mit der Aufschrift „Frei leben ohne Gewalt“ am Egger Lienz Platz gehisst. Mit dabei war unter anderem auch Landesrätin Gabriele Fischer. Sie betonte, dass man diese Thematik noch mehr ins Bewusstsein rücken muss. „Wir müssen frühzeitig reagieren und anfangen, die Auslöser von Gewalt zu diskutieren“.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.