UN-Women-Kampagne"Orange the World" findet heuer auch in Lienz statt.

Auch Schloss Bruck in Lienz wird orange leuchten © KK/Privat

Anlässlich der UN-Women-Kampagne "Orange the World" werden zwischen 25. November - dem Internationalen Tag gegen Gewaltan Frauen und Mädchen - und 10. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschenrechte, österreichweit mehr als 60 Gebäude in der Farbe Orange beleuchtet. Zahlreiche Veranstaltungen werden die Kampagne begleiten. Das kündigte das UN Women Nationalkomitee Österreich an.