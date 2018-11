Keine der 33 Osttiroler Gemeinden hält einen Bullen. Stattdessen gibt es mancherorts Ausgleichszahlungen an die Bauern – und in manchen Dörfern hilft die Gemeinde bei der Besamung gar nicht mehr mit.

In Osttirol gibt es ihn schon lange nicht mehr, den Stier für alle. Mancherorts sind Förderbeiträge für die Rinderzucht geblieben © Jürgen Fuchs

Er war in den meisten Gemeinden Osttirols eine Institution: Der Gemeindestier. Seine Aufgabe war klar definiert: Die Kühe im Ort besamen. Ein krisensicherer Job – möchte man meinen. Und dennoch ist die Bedeutung des Gemeindestiers im Laufe der Jahre zurückgegangen. „Mit der Zunahme der künstlichen Besamung in den 1970er-Jahren sind die letzten Gemeindestiere im Bezirk schön langsam verschwunden“, sagt Martin Diemling, Bezirksstellenleiter der Landwirtschaftskammer Lienz.

Ein Grund war die Rassenumstellung zu dieser Zeit in Osttirol – vom Pinzgauer zum Fleckvieh. Was es aber noch bis vor gut zehn Jahren gab: Einen Passus im Tiroler Tierzuchtgesetz, wonach Gemeinden verpflichtet waren, „erforderlichen Vatertiere für die allgemeine Zuchtverwendung“ zur Verfügung zu stellen. Allerdings konnte sich die Gemeinde auch „freikaufen“ – indem sie die Züchter bei den Kosten der künstlichen Besamung finanziell unterstützte.

