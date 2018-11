Facebook

Reisen in die Bundeshauptstadt Wien werden für Osttiroler bequemer. Am 9. Dezember kommt der neue Fahrplan © APA/HELMUT FOHRINGER

Am 9. Dezember – das ist ein Sonntag – wird in ganz Österreich der Fahrplan der öffentlichen Verkehrsmittel umgestellt. Der Tiroler Verkehrsverbund hat nun die konkreten Änderungen vorgestellt. Was sich für die Osttiroler ändert? Es wird mehr direkte Zugverbindungen geben – allerdings nicht in die Landes-, sondern in die Bundeshauptstadt. „Die Osttiroler hatten den Wunsch, besser an Wien angebunden zu sein. Diesem hat man Folge geleistet“, sagt Christoph Gasser-Mair, Sprecher der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB). Verbindung wird also aufgewertet – aber wie?

