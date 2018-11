Facebook

Schwacher Zwischenhocheinfluss beschert uns in Osttirol am Sonntag eine Wetterberuhigung. Wir liegen jedoch in einer südwestlichen Strömung und daher sind die Wolken- oder Hochnebelfelder doch recht dicht und die Sonne kommt tagsüber nur selten zu ihrer Chance. Am ehesten auflockern dürfte es im Hochgebirge und um die Mittagszeit. Dabei sollte es jedoch weitgehend trocken bleiben. "Die Temperaturen sind weiterhin herbstlich geprägt und vor allem am Nachmittag sind sie in den meisten Niederungen durchaus passabel", meint der Meteorologe Reinhard Prugger. Die höchsten Tageswerte erreichen zum Beispiel in Leisach und in Tristach am Nachmittag plus 6 Grad.