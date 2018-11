Facebook

Eine Schlechtwetterfront bestimmt am Samstag weitgehend unser Wetter. Die Wolken sind somit meist dicht und es kommen vom Südwesten bereits sehr früh am Tag Regenschauer auf, wobei die Schneefallgrenze über 1500 Meter Seehöhe ansteigen sollte. Am meisten regnen dürfte es im Tiroler Gailtal. Erst später am Tag beruhigt sich dann das Wetter wieder und die Regenschauer klingen ab. Zudem sind dann sogar noch ein paar Aufhellungen möglich. "Unternehmungen im Freien dürften durch das Wetter beeinträchtigt werden und die Mitnahme eines Regenschutzes ist anzuraten", empfiehlt Reinhard Prugger, Meteorologe beim Privatwetterdienst meteo experts. Die Temperaturen sind nicht allzu frisch und erreichen zum Beispiel am Nachmittag in Lienz Werte nahe +6 Grad.