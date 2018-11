Lienz 23 Fahrräder aus Geschäft gestohlen

Unbekannte brachen in der Nacht auf Freitag in ein Fahrradgeschäft in Lienz ein. Es entstand ein Schaden im sechsstelligen Euro-Bereich.

© APA/Osinger

Unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Freitag in ein Fahrradgeschäft in Lienz, das unmittelbar an die Bundesstraße angrenzt, ein. Daraus stahlen sie 23 hochwertige Fahrräder. Durch die Tat entstand laut Polizei ein Schaden im unteren sechsstelligen Euro-Bereich. Zweckdienliche Hinweise an die PI Lienz unter 059133-7230 sind erbeten.