Bis dato durften bei Beerdigungen in Lienz Särge und Urnen nicht in die Kirche. Ab sofort ist das möglich, jedoch nur in der Pfarrkirche St. Andrä. Dies gilt auch für die Pfarrgemeinde Heilige Familie.

In Lienz gibt es nun die Möglichkeit, die Trauerfeier mit Sarg oder Urne in der Kirche zu feiern © Fotolia/Kzenon

Im Bezirk ist es gang und gäbe, dass der Sarg bei der Beerdigung in die Kirche darf. Nur in Lienz nicht – und das schon seit dem Jahre 1901. Anno dazumal wurde der alte Friedhof mit Leichenhalle und Kapelle bei der Pfarrkirche St. Andrä errichtet. Ab diesem Zeitpunkt durften auch keine Verstorbenen mehr zur Messe in die Kirche. Von Teilen der Bevölkerung gibt es seitdem immer wieder den Wunsch, den Gottesdienst gemeinsam mit den Verstorbenen zu feiern. Nichtsdestotrotz wurde vor 13 Jahren von den drei Lienzer Pfarrgemeinderäten und deren Pfarrer, der Stadtgemeinde Lienz und dem örtlichen Bestatter eine schriftliche Vereinbarung getroffen, dass dies auch in Zukunft nicht möglich ist.