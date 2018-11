Immer weniger „illegal Eingereiste“ in Osttirol.

Die Grenze in Sillian © APA/EXPA/ JOHANN GRODER

Die Tiroler Polizei hat im heurigen Jahr bisher einen deutlichen Rückgang an Aufgriffen von „illegal eingereisten Migranten“ verzeichnet. Waren im Vorjahr bis zum 11. November noch 6556 Personen angehalten worden, so registrierte man im selben Zeitraum des heurigen Jahres 4407 Migranten. „Bei gleicher Kontrolldichte“, betont Harald Baumgartner von der Landespolizeidirektion Tirol. 220 der 4407 Migranten wurde in Osttirol aufgegriffen.