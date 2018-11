Facebook

Wohlgemuth und Lackner im Angriffsmodus © Egger

Der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) kommt mit den Entscheidungen der Österreichischen Bundesregierung nicht klar. Das haben nun auch die Tiroler Funktionäre zum Ausdruck gebracht. In Lienz analysierten Philip Wohlgemuth, Tirols ÖGB-Vorsitzender, und Willi Lackner, Regionalvorsitzender, die aktuelle politische Situation des Landes.

Lackner stellte unter anderem fest, dass das Osttiroler Lohniveau um 2,9 Prozent unter dem Lohnniveau des gesamten Bundeslandes Tirol liegt. Die positive Nachricht aus Sicht der Gewerkschaft: Die Mitgliederzahlen im ganzen Land steigen. In Tirol gab es im Jahr 2017 noch 62.770 Mitglieder – mittlerweile sind es bereits 63.178. Regional werden die Zahlen nur alle fünf Jahre erhoben. Im Jahr 2012 waren 3738 Osttiroler bei der Gewerkschaft – im vorigen Jahr waren es 3823.

„Eine gebeugte Haltung gegenüber dem Arbeitgeber“, gibt es laut Lackner in Osttirol aber nach wie vor. Warum das so ist? Ein Grund ist die Sorge, den Arbeitsplatz zu verlieren. Zum ÖGB-Regionalvorstand ist auch Karin Brennsteiner, Tirols ÖGB-Frauenvorsitzende, gekommen. Ein wesentliches Thema dabei war die Zukunft der Sozialpartnerschaft.

