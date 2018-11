Das Buch „Die Trachten Tirols“ wurde in Lienz vorgestellt. Ein farbenprächtiger Abend, bei welchem die Vielfalt und das Handwerk gewürdigt wurden.

„Die Trachten Tirols“: Das neue Buch war das Objekt der Begierde unter den Besuchern (links) © Michael Egger

Touristen lieben die Trachtenvielfalt Osttirols – und deshalb sind deren Träger auch beliebte Fotomotive. Welche Trachten es in Tirol gibt und wie sich die Gewänder im Laufe der Zeit entwickelt haben, ist im Buch „Die Trachten Tirols“ dokumentiert, welches der Landestrachtenverband in Auftrag gegeben hat. 400 Seiten umfasst das Werk – 60 davon sind mit Inhalten aus dem Bezirk Lienz gefüllt. Und in Lienz wurde das Buch nun auch vorgestellt. Im Tourismushaus haben sich Trachtenträger aus allen Tälern Osttirols getroffen, um über das Kleidungsstück zu philosophieren. Gleich zu Beginn stellte Franz Theurl, Obmann des Tourismusverbandes Osttirol, klar: „Die Tracht sollte niemals ein Aufputz für den Tourismus sein.“

