Es ist schwacher Hochdruckeinfluss vorherrschend. Trotzdem hat es die Sonne nur vorübergehend etwas leichter, insbesondere in der ersten Hälfte des Tages. Im Laufe des Nachmittages schieben sich die Wolken wieder enger zusammen. Die Milderung schreitet weiter voran. Höchstwerte bis über +5 Grad beispielsweise im Virgental. Die Frostgrenze klettert bis zum Nachmittag einmal mehr über 2000 Meter Seehöhe an. "Daher wird sich abgesehen von sonnenabgewandten Nordlagen die Neuschneedecke vom Wochenbeginn wohl wieder komplett verflüchtigen", behauptet der Wetterfachmann Werner Troger. Der Wind weht in erster Linie aus südlicher Richtung.