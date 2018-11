Facebook

Drei Millionen Euro für den Bahnhofsumbau kommen über 32 Osttiroler Gemeinden © Brunner Images|Philipp Brunner

Der Wirbel war groß: Montag früh erhielten alle Gemeinden mit Ausnahme von Lienz elektronische Post vom Land. 32 Bürgermeister wurden angehalten, Summen der für sie zugeteilten Beträge für den Bau des Mobilitätszentrums Lienz elektronisch einzutragen – in ein internes Portal.

Da war Feuer am Dach. Die Telefone liefen heiß. Das Gros der Ortschefs fühlte sich völlig überrumpelt. Noch nie haben sie davon gehört, dass die Kommunen in die Finanzierung des Mobilitätszentrums Lienz eingebunden sind. Rund drei Millionen Euro sollen fließen, bis 2026 – über Mittel aus dem Gemeindeausgleichsfonds sprich Bedarfszuweisungen.

