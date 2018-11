URC Thal/Assling will den Sportplatz Unterliga-tauglich machen und hat sich 300 Sitze aus dem Biathlonzentrum in Antholz gesichert.

Vor rund zwei Wochen fiel der Startschuss für den Tribünen-Bau der "Theurl-Arena" © Sportunion Compedal Thal/Assling

"Erstmals in der Vereinsgegründung im Jahr 1975 ist uns der Aufstieg in die Unterliga gelungen“, freut sich Michael Jungmann, URC Thal/Assling-Sektionsleiter. Um auch den Sportplatz Unterliga-tauglich zu machen, muss nun in die Infrastruktur investiert werden. Mit dem Aufstieg rechnet man künftig mit 800 bis 1000 Zuschauern bei den Heimspielen. Bis dato mussten die Zuschauer stehen – oder auf einfachen Bänken Platz nehmen.

