Lienz„Jeder verdient es, glücklich zu sein!“

Felix Schmidpeter (10) eröffnete mit seiner Rede eine globale Konferenz für Nachhaltigkeit in Köln. Ein Thema, das auch am Lienzer Gymnasium immer wichtiger wird.

Mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen sich Direktor Roland Roßbacher und Felix Schmidpeter © Egger

Auf einem Hoverboard zu balancieren ist für viele Erwachsene eine Herausforderung. Man braucht Balance und Mut. Der zehnjährige Felix Schmidpeter hat beides. Auf einer großen Bühne in Köln hat er vor etwa 500 Zuhörern bewiesen, dass er währenddessen sogar eine Rede halten kann. Der Schüler des Gymnasiums Lienz hat die „8th International Conference on Sustainability and Responsibility“ eröffnet – eine globale Leitkonferenz für Nachhaltigkeit. Menschen aus 50 verschiedenen Nationen sind angereist, um darüber zu diskutieren, welchen Beitrag Unternehmen für die Gesellschaft leisten können.

