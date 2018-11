Osttirol Das erste Adventwochenende begüsst uns musikalisch

Der Weihnachtsmarkt an der Punbrugge in Heinfels stimmt weihnachtlich, ein Adventkonzert für den guten Zweck findet in der Pfarre St. Andrä statt und auch der Kammerchor vokalissimo Lienz begrüßt den Advent.