Michaela Unterweger-Hysek sorgt sich um den Handel in der Innenstadt © KK/Brunner

Die ÖVP hat mit der Anpassung der Parkgebühren in der Stadt Lienz keine Freude. Nun äußert auch der ÖVP-Wirtschaftsbund (WB) Kritik. „Viele Arbeitnehmer aus den Tälern sind auf den Pkw angewiesen und benötigen eine Jahreskarte zum Parken. Dies soll in Zukunft 250 anstatt wie bisher 125 Euro kosten. Das ist eine deutliche finanzielle Mehrbelastung, die in dieser Form nicht zu akzeptieren ist“, sagt WB-Obfrau Michaela Hysek-Unterweger. Außerdem würden Kunden die Innenstadt nun meiden und in Einkaufszentren ausweichen.