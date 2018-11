Facebook

© Fuchs Juergen

Über uns baut sich ein Zwischenhoch auf. In diesem sammelt sich sehr trockene Luft an. Bei viel Sonnenschein zeigen sich, wenn überhaupt, nur einzelne harmlose Wolkenfelder am Himmel. Nur im Drautal und im Tiroler Gailtal hält sich abschnittsweise hochnebelartige Bewölkung. Nach einer sehr frostigen Nacht wird es tagsüber milder. Es taut bis in große Höhen hinauf. Die Tageshöchsttemperaturen schaffen mehr als +5 Grad beispielsweise im Virgental. "An den Sonnenhängen wird sich der Schnee unter diesen Voraussetzungen sicherlich nicht lange halten können", behauptet der Wetterfachmann Werner Troger. Nur im Defereggental bleibt es beim Dauerfrost.