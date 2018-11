Köln, Lienz Zehnjähriger Osttiroler eröffnete globale Leitkonferenz

Facebook

Felix Gottlieb eröffnete auf dem Hoover-Board stehend, die Konferenz © KK/BG-BRG Lienz

Das erlebt Osttirol nicht alle Tage: Da steigt ein Zehnjähriger des Lienzer Gymnasiums in Köln auf die Bühne, spricht über seine Vorstellungen für die Zukunft und eröffnet in Anwesenheit hochkarätiger Referenten die globale Leitkonferenz für Nachhaltigkeit.

Felix Schmidpeter heißt der junge Mann aus Osttirol, der in Köln seinen großen Auftritt hatte. Unter dem Motto “Die Gegenwart von der Zukunft aus denken“ startete am 14. November die 8th International Conference on Sustainability and Responsibility in Köln. Hochkarätige CSR-Experten wie John Elkington, R. Edward Freeman, Wayne Visser, Lize Booysen, Ernst U. von Weizsäcker, Robert Eccles, Georg Kell und John Spengler tauschten sich mit interessierten Managern, NGO-Vertretern, Wissenschaftlern und Nachwuchsführungskräften über nachhaltiges Management aus.

Felix eröffnete als „Eine Stimme der nächsten Generation“ die globale Leitkonferenz für unternehmerische Gesellschaftsverantwortung und Nachhaltigkeit. Auf seinem Hoverboard balancierend und zu beiden Seiten von Spielzeugrobotern flankiert erklärte er den rund 500 Teilnehmern aus 50 verschiedenen Nationen, was er sich wünscht und wie er sich die Zukunft vorstellt. „Roboter werden Seite an Seite mit uns arbeiten und uns dabei helfen, die Welt einen besseren Ort zum Leben zu machen. Ich sehe, dass alle Kinder gleich behandelt werden. Alle Kinder können lernen, leben und lachen so wie sie wollen. Sie dürfen ihre Phantasie benutzen unabhängig von ihrem Glauben, ihrer Gesundheit und ihrer Hautfarbe.“, erklärte Felix.

Ziel dieser Konferenz war es, eine Umgebung zu schaffen, in der Professoren, Experten, Entscheidungsträger und Studenten einen Beitrag zu der neuen globalen Gesellschaft leisten können, um sich den verschiedenen Herausforderungen zu stellen und diese zu lösen. Die Themen, die dabei behandelt wurden, drehten sich rund um “Verantwortungsvolle Führung”, “Digitalisierung und neue Technologien”, “Business Transformation”, “Social Innovation & Entrepreneurship”, “(Corporate) Governance” und “Responsible Finance”.

Felix schloss seine Eröffnungsrede mit den folgenden Worten ab: „My wish for this future is happiness of all people because everybody deserves to be happy!”. Er stellte damit sicher, dass die Teilnehmer eine gesamtheitliche Betrachtungsweise mit in die Podiumsdiskussionen, Expert Sessions und interaktiven Workshops nahmen und verstehen warum wir diese Diskussionen dringend brauchen.