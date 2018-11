Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jetzt passen die Temperaturen. Auch in Matrei laufen die Schneekanonen auf Hochtouren © SCHULTZ

Schon im Oktober haben Osttirols Skigebietsbetreiber im Vorjahr mit der Schneeproduktion gestartet. Davon konnten sie heuer nur träumen – die für November außerordentlich hohen Temperaturen ließen den Beschneiungsstart nicht zu. Dafür wurden am vergangenen Wochenende im ganzen Bezirk die Schneekanonen angeworfen. „Von Montag auf Dienstag war unsere dritte Nacht“, sagt Josef Lugger, Chef der Obertilliacher Bergbahnen. Üblicherweise startet man in Obertilliach mit der Beschneiung am ersten November-Wochenende. Lugger nimmt die Situation gelassen: „Die Natur ist eben so.“ Die Lifte aufsperren will man Mitte Dezember. In der Zwischenzeit kann man sich auf den Loipen austoben. Schon früher wollen die Lienzer mit dem Skibetrieb loslegen. Der derzeitige Plan: Das Zettersfeld soll am 8. Dezember aufsperren, der Hochstein am 21. Dezember. Kann man diese Termine einhalten? „Ich glaube schon – wenn es kalt bleibt und wenn noch Naturschnee kommt“, berichtet Klaus Hofstätter von den Lienzer Bergbahnen.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.