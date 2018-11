Assling„Osttiroler Manufakturen“ planen eigene Produktlinien

Den Advent verbringt der Verein heuer nicht in Bruneck – sondern in Thal. Nun soll eine eigene „DNA“ her.

Rebecca Schett, Oswald Holzer, Stefan Wurzer und Marika Mattersberger freuen sich auf den Advent im Vitalpinum © Egger

Insgesamt 13 Betriebe gehören mittlerweile dem Verein „Osttiroler Manufakturen“ an. Heimische Handwerker haben sich vor eineinhalb Jahren zusammengeschlossen, um Synergien zu nutzen. Beim großen Adventmarkt in Bruneck hat man sich im Vorjahr dann zum ersten Mal öffentlichkeitswirksam präsentiert. „Man denkt sich: In Zeiten der EU müsste das Ganze leichter gehen. Aber es ist dieses und jenes berücksichtigen“, sagt Stefan Wurzer. Er arbeitet für die Innos GmbH, die das Projekt mit Arbeitsleistung unterstützt. Den Weg nach Südtiroler spart man sich im heurigen Advent – dafür ist man auf dem Markt beim Vitalpinum in Thal präsent. Es gehe darum, die Marke im Bezirk zu stärken.

