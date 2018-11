Facebook

© Fuchs Juergen

Die aus Russland eingesickerte Kaltluft sorgt im westlichen Mittelmeerraum für rege Tiefdrucktätigkeit und das betrifft uns natürlich an der Alpensüdseite. Es schneit verbreitet, vor allem zu Beginn des Tages mitunter auch mäßig stark. Überall in Osttirol ist der eine oder andere Zentimeter Neuschnee zu erwarten. Am meisten schneit es im Lesachtal und Richtung Nikolsdorf. "Die Winterdienste sind auf jeden Fall voll gefordert und zum Teil sogar im Dauereinsatz", meint der Wetterexperte Werner Troger. Bereits gegen Mittag beruhigt sich das Wetter und es setzt in der Folge eine leichte Besserung ein. Vielleicht lockert es dann auch schon ein bisschen auf.