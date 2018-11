Facebook

Mystische Naturschauplätze an der Isel sollen für den „Iseltrail“ zugänglich gemacht werden © MATTHIAS SCHICKHOFER

Bewusst wurde er gewählt, der Name „Iseltrail“. Er soll für ein internationales Angebot stehen – für ein Angebot, das der Strategieberater Matthias Schickhofer entwickelt. Was steckt dahinter? Ein Fünf-Tages-Wanderweg entlang der rauschenden Isel, von Lienz bis zu ihrem Ursprung – am Gletschertor des Umbalkees. Das Projekt entsteht in Anlehnung an den Lechweg im Außerfern. „Damit wollen wir Osttirol noch nachhaltiger im Naturtourismus positionieren“, sagte Franz Theurl, Obmann des Tourismusverbandes, am Montag bei der Präsentation.

