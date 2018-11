Facebook

Woche für Woche wird der Radarkasten umgestoßen © Kasupovic

Der Radarkasten, der im Baustellenbereich vis-à-vis vom Liebherr in Lienz steht, scheint einige Gegner zu haben. Schon kurz nachdem er zum ersten Mal aufgestellt wurde - das war vor mehreren Wochen - wurde er umgestoßen. Seitdem ist Woche für Woche das gleiche Szenario zu beobachten: Kaum wird der Blitzer von den fleißigen Mitarbeitern des Baubezirksamtes oder der Arbeiter wieder aufgestellt, wird er am Wochenende von Unbekannten wieder zu Fall gebracht. Und so entwickelte sich der elektronische „Belastungszeuge“ zu einem wahren Stehaufmännchen.

