Waldauf, Tratter und Reider bei der Spatenstichfeier © Michael Egger

Eigentlich hätten auf der Baustelle in Anras – in der Nähe der Firma Schösswende – schon die Bagger auffahren sollen. Doch aufgrund der Unwetter-Aufräumarbeiten werden die schweren Geräte derzeit für die Wiederherstellung der Infrastruktur im Bezirk gebraucht. Dennoch: Der Spatenstich für das gemeinsame Multifunktionsgebäude der beiden Gemeinden Abfaltersbach und Anras ist am Freitag erfolgt. Das Haus soll künftig als Recyclingcenter und Bauhof für beide Gemeinden dienen.

Neben dem Anraser Bürgermeister Johann Waldauf und Alfred Reider, dem Vize-Bürgermeister aus Abfaltersbach, ist auch Landesrat Johannes Tratter (ÖVP) gekommen. Er bedauerte einmal mehr, dass die osttirolweite Recycling-Projekt nicht zustande gekommen ist. Über die Zusammenarbeit der zwei Pustertaler Gemeinden hat er sich aber gefreut. „Wenn gemeindeübergreifend in Infrastruktur investiert wird, gibt es generell mehr Geld vom Land“, sagte Tratter.

