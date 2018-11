Facebook

Unser Land befindet sich auch weiterhin am Südrand eines Hochdruckgebietes über Nordeuropa. Damit herrscht bei uns eine frische, östliche Strömung vor, wodurch dichte Hochnebelfelder durch viele Täler ziehen dürften. Diese sollten jedoch tagsüber löchriger werden und sich zunehmend auflösen. Außerhalb des Nebels scheint den ganzen Tag über die Sonne und vor allem im Hochgebirge ist die Sicht zumeist sehr gut. "Wer noch ins Hochgebirge wandern gehen möchte, der sollte den Samstag dafür nützen", empfiehlt der Meteorologe Reinhard Prugger. Die Temperaturen sind herbstlich geprägt und vor allem am Morgen ist es oft frostig. Am Nachmittag erwarten wir dann zum Beispiel in Nussdorf-Debant Höchsttemperaturen nahe der +5 Grad Marke.