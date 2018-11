Lange Zeit schien das Osttirol-Logo in Stein gemeißelt. Nun wurde es einer Schönheitskur unterzogen. Der Vorstand des Tourismusverbandes hatte dabei die Qual der Wahl.

Erkennen Sie den Unterschied? Oben ist das alte Logo, unten das aufgefrischte © KK/Tourismusverband

Einige Dinge ändern sich in Osttirol nie. Und zu diesen Dingen gehörte bis dato auch das Osttirol-Logo. Den Schriftzug gibt es in etwa so lange, wie es die Osttirol-Werbung gibt. Und diese wurde Anfang der 1990er-Jahre gegründet. Der Lienzer Grafiker Reinhard Gruber hat jenes Logo entworfen, welches die nächsten drei Jahrzehnte die Region nach außen hin präsentieren soll.

