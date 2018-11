Facebook

Alena Schuß kommt aus Tristach. Im US-Bundesstaat Kentucky arbeitet sie an ihrer Karriere © KK/Privat

Das vergangene Jahr von Alena Schuß aus Tristach war durchwachsen. Sie wagte den Schritt von Europa in die Vereinigten Staaten von Amerika und übersiedelte an die „University of West Alabama“. Sie wollte sich sportlich weiterentwickeln – und ihrer Triathlonkarriere Aufwind verschaffen. Daraus wurde vorerst nichts. Vorerst. Schuß kämpfte das ganze Jahr über mit Verletzungen – und konnte weder ordentlich trainieren, noch Resultate im Wettkampf erkämpfen. Doch aufgeben war für sie keine Option. Nachdem sie den Sommer in Osttirol verbracht hat, versuchte sie im Herbst einen neuen Anlauf. Und dieser ist geglückt. Schuß studiert nun an der „University of the Cumberlands“ im US-Bundesstaat Kentucky. „Ich liebe es“, sagt sie.

