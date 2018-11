Facebook

Symbolbild © Jürgen Fuchs

An der Südseite eines Hochdruckgebietes über Nordeuropa strömt mit einer Ostströmung recht frische Luft zu uns ins Land. Dabei ziehen von Kärnten her dichte Hochnebelfelder nach Westen und somit auch in einige Täler. Zu dieser Jahreszeit ist die Sonne eher schwach und daher kann der Hochnebel auch zäher sein.