Am 23. November öffnet der Adventmarkt seine Pforten. Die Vorbereitungen am Hauptplatz sind voll im Gange.

ürgermeisterin Elisabeth Blanik schmückt mit Kindern den Weihnachtsbaum vor der Liebburg © Stadt Lienz/Lenzer

"Advent in Lienz - einmal wieder Kind sein" unter diesem Motto öffnet am 23. November um 14 Uhr wieder der traditionelle Adventmarkt in Lienz seine Pforten und ist bis 24. Dezember täglich geöffnet. Mehr als 60 Begleitveranstaltungen umrahmen den „Christkindlmarkt“ und geben ihm einen besonderen regionaltypischen Charakter.