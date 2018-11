An der Landesfeuerwehrschule Salzburg fand der Bewerb um das Feuerwehrfunkleistungsabzeichen statt. Alle Osttiroler Feuerwehrkameraden haben bestanden.

Bronze: Martin und Alexander Ortner, Suchentrunk und Mayr © BFV Lienz

Fünf Stationen mussten die Teilnehmer des Bewerbs für das Feuerwehrfunk-Leistungsabzeichen meistern. Der Bewerb wird nur alle zwei Jahre durchgeführt. Dieses Mal sind zehn Feuerwehrkameraden aus Osttirol in Salzburg an den Start gegangen – und alle haben in ihren jeweiligen Leistungsstufen bestanden.