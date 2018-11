Facebook

SPÖ-Klubobfrau Elisabeth Blanik © Brunner Images | Philipp Brunner

400.000 Festmeter Holz liegen in Osttirols Wäldern. Die Besitzer stehen nun vor der Herausforderung, das Holz so schnell wie möglich aufzuarbeiten. Dabei geht es auch darum, einem Borkenkäferbefall vorzubeugen. Wie exklusiv berichtet, hat das Land Tirol Maßnahmen gesetzt. Unter anderem sind Lenker von Lastkraftwagen, die zur Schadensaufbereitung eingesetzt werden, von den gesetzlichen Lenk- und Ruhezeiten für die Dauer von 30 Tagen ausgenommen. SPÖ-Klubobfrau Elisabeth Blanik äußerte gestern in der Landtagssitzung ihre Sorgen. „Wir gehen da in eine Ebene des Risikos“, so Blanik.