Verschüttet: Das Kassahaus des Tourismusverbandes in der Galitzenklamm © Brunner Images | Philipp Brunner

Von massiven Unwetterschäden an touristischen Einrichtungen spricht Franz Theurl, der Obmann des Tourismusverbandes Osttirol. Die Belastungen würden sich auf mehrere hunderttausend Euro belaufen und im Verband hofft man auf die Unterstützung des Landes. „Besonders in Mitleidenschaft gezogen wurden die Anlagen in der Galitzenklamm“, sagt Theurl. Diese wichtige touristische Anlage verzeichnet jährlich an die 50.000 Gästezutritte. Durch eine massive Betonmauer soll der Zutrittsweg in die Klamm gesichert werden, im Bereich des Kassahauses sind Maßnahmen zum Schutz des Radweges angedacht. Und das beschädigte Kassahaus ist neu aufzubauen. Eine touristische Lebensader ist der Drauradweg. Wie exklusiv berichtet, sind dort Trassenverlegungen notwendig – an das orografisch linke Drauufer. Dafür ist aber das Baubezirksamt zuständig. Im TVBO hofft man, dass der Weg bis Mai 2019 wieder brauchbar ist.

Teilweise komplett weggebrochen sind Abschnitte im Loipennetz in Obertilliach. Theurl: „Eine rasche Wiederherstellung ist unmöglich“. Die Schäden an zahlreichen Brücken werden über Initiative des Bürgermeisters Matthias Scherer behoben, weitere Aufräumarbeiten sind am Laufen. Hier bedarf es Gesprächen mit Grundbesitzern, um eine alternative Loipenführung zu finden, sagt Theurl. Stark beschädigt wurde auch der Weg von der Dolomiten zur Karlsbaderhütte. Man hofft, in Kooperation mit der Sektion „Karlsbad“ und der Agrargemeinschaft Tristach die Wiederherstellungsarbeiten rasch aufnehmen zu können.

