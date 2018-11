Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der neu gewählte Vorstand Armin Vogrincsics, Walter Matschnig, Evelyn Müller, Martin Strasser, Waltraud Linke, Siegfried Schatz, Karl Zabernig und Michael Faitelli (von links) mit Elisabeth Blanik und Georg Dornauer sen. © KK/Willi Lackner

Im Volkshaus in Lienz fanden sich am Montag die Delegierten der SPÖ zur Bezirkskonferenz ein. Vor dem Tagesordnungspunkt Neuwahlen des Vorstandes schwor Bezirksvorsitzende Elisabeth Blanik die Anwesenden auf die Herausforderung der nächsten Monate und Jahre ein. "„Die Turbulenzen der jüngeren Vergangenheit sind jetzt Geschichte. Wir müssen die positive Alternative zur schwarz-blauen Bundesregierung sein", stellte Blanik mit Nachdruck fest. Ein erfolgreiches sozialdemokratisches Gegenmodell müsse die Gesundheit der Österreicher und soziale Gerechtigkeit im Mittelpunkt haben, betonte Blanik. „Von Kurz, Strache und Co. dagegen bekommen wir den Ausstieg aus dem UNO-Migrationspakt, Steuergeschenke für BesserverdienerInnen und die Beschneidung von ArbeitnehmerInnenrechten präsentiert“, kritisierte sie.