Dietmar Kurzthaler, Renate Oberhauser, Philipp Jans, Renate Jans, Mathias Wibmer © ALM SENNEREI TAUER

Bereits zum 14. Mal wurde in der vergangenen Woche die Käsiade in Hopfgarten ausgetragen. Zum ersten Mal mit dabei waren die Almsennerei Tauer, der Figerhof aus Kals und der Fröserhof aus Matrei. An die 500 Käsesorten aus 11 Nationen wurden von einer internationalen Jury bewertet und die Spannung der Käsemacher aus dem Iseltal war groß bei der Preisverleihung am Samstag.