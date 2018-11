Rund 10.000 Arbeiter streiken allein in Tirol. Anders ist die Lage in Osttirol.

Tausende Menschen legten gestern in Österreich die Arbeit nieder. Bis Mittwoch soll sie ruhen, zumindest stundenweise. Rund 10.000 Arbeiter streiken allein in Tirol. Anders ist die Lage im Bezirk Lienz. Hier sind der Gewerkschaft keine Streiks bekannt. Harald Kuenz vom Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB) in Osttirol hat auch eine Erklärung dafür: „Der Bezirk ist in der Metall-Industrie nicht groß vertreten“. Sämtliche industrielle Großbetriebe wie Liebherr, Hella, Durst oder E.G.O., die auch gewerkschaftlich organisiert seien, fallen laut Harald Kuenz in die Elektroindustrie.

