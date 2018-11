Facebook

Christopher Robin Goepfert © KK/Veranstalter

1.) "Klassiker der Kinderliteratur"

Für Kinder ab fünf Jahren.

Der Südtiroler Märchenerzähler Christopher Robin Goepfert erzählt frei Märchen und Volkserzählungen, begleitet von fröhlichen Gitarrenklängen und frechen Flötentönen.

In seinem mobilen Nähkästchentheater erleben die Märchenhelden seiner Erzählungen, schön bebildert und angemalt, ihre wundersamen Abenteuer und Schelmenstücke.

Der Eintritt ist frei.

Platzkarten gibt es vorab kostenlos in der Bücherei.

Donnerstag, 22. November, Stadtbücherei Lienz, 15 Uhr.

Der Märchenerzähler Foto © KK/Veranstalter

2.) "Licht ins Dunkel" Indoorcycling-Spendenmarathon

In der Gesundheitswelt Lienz wird 24 Stunden mit Ulrich Mattersberger für die Aktion "Licht ins Dunkel" 2018 geradelt.

Vom Freitag, 23. November 10 Uhr bis Samstag, 24. November 10 Uhr kann jeder in der Gesundheitswelt Lienz mit einer Spende von € 10,- pro Stunde für die Aktion "Licht ins Dunkel" radeln.

Die Radler werden vom Extremsportler Mattersberger 24 Stunden betreut und am Ergometer begleitet. Die ersten 50 Spender erhalten ein "Licht ins Dunkel" T-Shirt. Es stehen 15 Indoorcycling Räder und einige Ergometer dafür zur Verfügung.

Neben einem tollen Rahmenprogramm findet am Freitag Abend ein Fachvortrag in der Wirtschaftskammer Osttirol statt. Im Rahmen einer Tombola werden neben den Hauptreisen (Thermenaufenthalt für zwei Personen und einem Gutschein für 6 Monate Training All Inklusive in der Gesundheitswelt Lienz) noch weiter tolle Preise verlost.

Kartenvorverkauf (Spendenbeitrag für "Licht ins Dunkel") und nähere Infos gibt es in der Gesundheitswelt Lienz, Telefon: 04852-728 05.

Freitag, 23. November bis Samstag, 24. November, Gesundheitswelt Lienz, 10 Uhr.

Radeln für den guten Zweck © KK/Gesundheitswelt Lienz

3.) "Unterhaltsamer Abend mit Lesung"

Oswald Blassnig, ein gebürtiger Lienzer, der vor kurzem seinen 70. Geburtstag gefeiert hat, ist schon lange kein Unbekannter mehr in der heimischen Kulturszene.

Das neueste seiner Werke "Mit Verlaub, Herr O!" wurde im Dezember 2017 präsentiert und sollte ein Riesenerfolg werden. Erst mit 35 Jahren wurde der Hauptschullehrer und Volksschuldirektor in Ruhe zum Grundwehrdienst einberufen. Kein Wunder also, dass er mit diesem Alter die Abläufe im Heer wesentlich kritischer betrachtete als seine jüngeren Kollegen.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, einen facettenreichen Abend zu erleben, der die Besucher sowohl zum Schmunzeln aber auch zum Nachdenken bringen sollte.

Mittwoch, 21. November, Bücherei Debant, 19 Uhr.



Oswald Blassnig Foto © KK/Veranstalter