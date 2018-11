Internationales Wave Meeting Schwimmunion Osttirol holte 18 Medaillen

Am 10. November fand in Wörgl das 13. Internationale Wave-Meeting mit 229 Athleten statt. Die Schwimmunion Osttirol war mit zehn Schwimmern vertreten.

Trainer Pepi Mair mit der erfolgreichen Mannschaft der Schwimmunion Osttirol © Schwimmunion Osttirol

229 Athleten von 17 Vereinen aus Österreich, Deutschland, Italien und der Slowakei gingen am 10. November beim 13. Internationalen Wave Meeting in Wörgl an den Start, darunter auch fünf Mädchen und fünf Buben von der Schwimmunion Osttirol.