Auch Martin nützt regelmäßig die Notschlafstelle in im „Sporthotel“ in Lienz © Kasupovic

Nächte auf kalten Parkbänken und altes dreckiges Gewand: Die Merkmale von Obdachlosen sind in der Gesellschaft klar definiert. Doch nicht jeder passt in dieses gängige Klischee des abgesandelten Wohnungslosen. Auch der Lienzer Martin nicht. Das Gesicht des 56-Jährigen ist rasiert, er trägt eine blaue Jacke, saubere Jeans und festes Schuhwerk. Dass er seine Nächte in der Notschlafstellen im „Sporthotel“ in Lienz verbringt, merkt man ihm nicht an.

