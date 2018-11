Facebook

Heinz Schultz zieht wieder mit Peter Wibmer (rechts) von den Hamacher Hotels in die Wahlen © RUGGENTHALER

Eine Woche ist es aufgelegen: Das Stimmgruppenverzeichnis für die Tourismuswahl am 29. Jänner 2018. Und das Verzeichnis sorgte für Verstimmungen. Kandidierende Listen durften weder eine Kopie haben, noch abfotografieren. Tourismusobmann Franz Theurl hielt sich streng an die Buchstaben des Gesetzes. Das sorgte vereinzelt für Tumulte im Tourismushaus in Lienz. Das Verzeichnis durfte vorerst nur eingeschaut werden – bis die zuständige Aufsichtsbehörde das Ok für Kopien gab.

