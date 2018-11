Facebook

Der kleine Niklas kämpft ums Überleben © KK/PRIVAT

Niklas Fuchs hatte einen schweren Start ins Leben. Acht Wochen vor Geburtstermin musste er per Notkaiserschnitt auf die Welt geholt werden. Niklas hat einen schweren Herzfehler und Lymphgefäß-Fehlbildungen. Eigenständiges Atmen ist ihm fast unmöglich.

Das Krankenhaus hat er seit der Geburt im März nie verlassen. Er befand sich in intensivmedizinischer Behandlung im LKH-Villach und seit Oktober ist er im Kinderherzzentrum in Linz. Niemand weiß, ob der Bub jemals ein "normales Leben" leben kann. Neben den Sorgen um ihr Kind kämpfen die Eltern – Laura und Jürgen Fuchs aus Nußdorf-Debant – aufgrund dessen Krankheit auch mit erheblichen finanziellen Belastungen. Der Kauf eines teuren CO2-Gerätes steht unter anderem an.

Jetzt wurde ein Spendenkonto eingerichtet – für alle, die helfen wollen.

Konto: Niklas Paul Fuchs, IBAN: AT54 3600 0000 0928 3060,

BIC: RZTIAT22.

