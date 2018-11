Gewählt wird beim Parteitag am 28. November.

Bernhard Webhofer wird von Martin Mayerl übernehmen © Brunner Images

In weniger als 20 Tagen übergibt Martin Mayerl das Ruder der Osttiroler ÖVP.. In den Startlöchern steht bereits sein wahrscheinlicher Nachfolger Bernhard Webhofer. Der Gaimberger Bürgermeister hat bei einer Sitzung der Bezirksparteileitung am Mittwoch einen Wahlvorschlag eingebracht. Neben ihm als Obmann hat dieser auch Matthias Scherer (AAB), Christian Steininger als Stadtparteiobmann und Elisabeth Mattersberger als Bundesmandatsinhaberin als seine Stellvertreter enthalten.